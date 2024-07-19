В центре Одессы нет водоснабжения из-за прорыва водопровода

В Одессе в ночь на 19 июля из-за аварии на водопроводе в трех центральных районах города прекращено водоснабжение. Возобновить подачу воды, возможно, получится только в полдень пятницы.

Видео дня

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он отметил, что "технологические особенности и сложность ремонтных работ" затягивают время восстановления водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в Одессе раздался взрыв, когда была объявлена баллистическая угроза. Однако авария на водопроводе с ударами российских военных преступников не связана.

"В связи с аварийным прорывом водопровода без водоснабжения остаются жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления)", – отметил Труханов.

Уже проведена раскопка на месте аварии и обнаружены повреждения чугунной водопроводной трубы большого ("значительного", как подчеркнул глава города) диаметра. Такие трубы более уязвимы к температурным перепадам. Их тяжелее и дольше ремонтировать.

К ремонтным работам, по словам мэра, привлечены все бригады "Инфоксводоканала", "которые будут работать круглосуточно".

"Учитывая технологические особенности и сложность ремонтных работ, ориентировочное время восстановления водоснабжения – до 12:00 19 июля", – добавил Труханов.

А тем временем в Одессе Служба безопасности задержала дежурного агента ФСБ. Вражеский приспешник собирал координаты для новой волны ракетно-дроновых ударов по городу.