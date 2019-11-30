На Одещині звільнять кожного третього чиновника за два дні: що відомо

В Одеській області до понеділка, 2 грудня, буде звільнений кожен третій співробітник місцевих районних адміністрацій.

Звільнення пройдуть в рамках "оптимізації структури райадміністрацій регіону". Всього своїх посад позбудуться більше 38% районних чиновників. Відповідне розпорядження опублікувала прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

На Одещині звільнять кожного третього чиновника consulter.es

Після "оптимізації" кількість працівників адміністрацій в районах Одеської області не буде перевищувати 1667.

Згідно з документом, найбільше співробітників залишиться в Біляївської райдержадміністрації – 83 людини. На другому місці Лиманська РДА, де продовжать роботу 78 осіб, а на третьому – Болградська РДА (75 осіб).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, куди підуть працювати 20 тисяч чиновників, яких планують звільнити.

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