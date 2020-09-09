В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина на $17 млн. Фото и видео

Юрий Сергиенко Одесса 20:39, 9.09.2020 Обновлено: 20:46, 9.09.2020

Оперативники Государственной пограничной службы Украины изъяли рекордную партию кокаина в морском порту "Южный" в Одесской области.

Стоимость изъятых наркотиков превышает 17 миллионов долларов, сообщается на сайте Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Незаконный груз прибыл на судне из Эквадора вместе с бананами. В контейнере обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином общим весом около 112 кг.

"В контейнере оперативные сотрудники обнаружили 100 расфасованных брикетов с кокаином. Общий вес наркотических средств составляет около 112 кг. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 млн долларов США", – сказано в сообщении.

Наркотики были расфасованы в брикеты.
МВД

Продолжаются процессуальные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Киеве у мужчины изъяли 1 кг кокаина, экстази и ЛСД. Стоимость наркотических средств составила около 5 миллионов гривен.

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Одесса

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