В Одеській області вилучили рекордну партію кокаїну на $17 млн. Фото та відео
Оперативники Державної прикордонної служби України вилучили рекордну партію кокаїну в морському порту "Південний" в Одеській області.
Вартість вилучених наркотиків перевищує 17 мільйонів доларів, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).
Незаконний вантаж прибув на судні з Еквадору разом з бананами. У контейнері виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном загальною вагою близько 112 кг.
"У контейнері оперативні співробітники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном. Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кг. Вартість вилучених наркотичних засобів на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів США", – йдеться в повідомленні.
Тривають процесуальні дії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні в Києві у чоловіка вилучили 1 кг кокаїну, екстазі та ЛСД. Вартість наркотичних засобів склала близько 5 мільйонів гривень.