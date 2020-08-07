В Татарбунарском районе Одесской области, в зоне сел Дивизия и Вишневое после мощного ливня и града погибло 10 аистов, несколько овец, коз и корова.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев в Facebook.По его словам, еще двоих раненых аистов забрала к себе домой жительница села Дивизия Елена Староверова. Один из аистов выжил. Однако он ослеп от ударов града, и у него немного нарушена координация.

"Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации, – сообщил Русев.

Обследование территории показало, что всего в районе погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц, среди которых желтые и белые трясогузки, камышевые овсянки, усатые синицы.

Русев также сообщил, что с учетом того факта, что в первые несколько дней погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300.

В Одесской области град убил 10 аистов Ivan Rusev / Facebook

В Одесской области град убил 10 аистов Ivan Rusev / Facebook

В Одесской области град убил 10 аистов Ivan Rusev / Facebook

В Одесской области град убил 10 аистов Ivan Rusev / Facebook

В Одесской области град убил 10 аистов, одна птица ослепла. Фото Ivan Rusev / Facebook