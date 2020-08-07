У Татарбунарському районі Одеської області, в зоні сіл Дивізія і Вишневе після потужної зливи і граду загинуло 10 лелек, кілька овець, кіз і корова.

Про це повідомив співробітник нацпарку "Тузловські лимани", еколог Іван Русєв у Facebook. За його словами, ще двох поранених лелек забрала до себе додому жителька села Дивізія Олена Староверова. Один із лелек вижив. Однак він осліп від ударів граду, і в нього трохи порушена координація.

"Птах дуже довірливий і навіть не намагається літати. Їсть важко. Ми назвали його Робінзоном і забрали з собою. Зараз Робінзон на реабілітації, – повідомив Русєв.

Обстеження території показало, що всього в районі загинуло 11 лелек, 32 кулики чибіси, 10 куликів фіфі, три сизоворонки, сотні шпаків, більше ніж 50 дрібних горобиних птахів, серед яких жовті й білі плиски, камишеві вівсянки, вусаті синиці.

Русєв також повідомив, що з урахуванням того факту, що в перші кілька днів загиблих і поранених птахів ловили і з'їдали пернаті й наземні хижаки, можна припустити, що тільки на маленькій ділянці заплави річки Хаджидер загинуло щонайменше 300.

В Одеській області град убив 10 лелек Ivan Rusev / Facebook

В Одеській області град убив 10 лелек Ivan Rusev / Facebook

В Одеській області град убив 10 лелек Ivan Rusev / Facebook

В Одеській області град убив 10 лелек Ivan Rusev / Facebook

В Одеській області град убив 10 лелек, один птах осліп. Фото Ivan Rusev / Facebook