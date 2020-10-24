В Одессе у граждан Израиля обнаружили 120 кг кокаина. Видео задержания

В Одессе в одном из складских помещений правоохранители задержали четырех граждан Израиля с более чем 120 кг южноамериканского кокаина.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в субботу, 24 октября. Правоохранители установили, что иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

"Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств". Эти меры провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры", – сказано в заявлении.

В Одессе у граждан Израиля обнаружили 120 кг кокаина. Государственная пограничная служба Украины

Кокаин в Украину доставляли из Перу. Государственная пограничная служба Украины

Как писал OBOZREVATEL, в конце лета в СБУ сообщали, что с начала 2020 года изъяли 238 кг наркотиков, которые пытались провести в Украину.