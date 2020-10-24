В Одесі у громадян Ізраїлю виявили 120 кг кокаїну. Відео затримання

В Одесі в одному зі складських приміщень правоохоронці затримали чотирьох громадян Ізраїлю з більш ніж 120 кг південноамериканського кокаїну.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України в суботу, 24 жовтня. Правоохоронці встановили, що іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Слідчо-оперативні заходи проходили у рамках кримінального провадження за ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів". Ці заходи провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури", – сказано в заяві.

В Одесі у громадян Ізраїлю виявили 120 кг кокаїну. Державна прикордонна служба України

Кокаїн в Україну доставляли з Перу. Державна прикордонна служба України

Як писав OBOZREVATEL, в кінці літа в СБУ повідомляли, що з початку 2020 року вилучили 238 кг наркотиків, які намагалися провести в Україні.