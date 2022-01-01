В Одессе с 1 января елки можно будет обменять на сладости: в чем суть акции
В Одессе в первый день нового года откроются специальные площадки, куда можно будет принести уже использованные новогодние елки. Вместо деревьев тем, кто принесет их, будут раздавать сладости.
Как рассказали журналистам в пресс-службе Одесского городского совета, всего таких пунктов-площадок в городе будет работать более 40. Локации будут размещены во всех районах областного центра, так, чтобы горожанам было удобно принести ель и не ехать с нею в другой конец Одессы.
Пункты приема будут работать согласно следующему графику:
1 января с 14:00 до 15:00,
со 2 января – с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, по выходным – с 09:00 до 15:00.
"Каждый, кто принесет елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок", – пообещали в горсовете.
В то же время, в горсовете не стали уточнять, какие именно сладости и в каком количестве получат те, кто сдаст елку.
Все хвойные, сданные одесситами в пункты приема, будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрений озеленителями КП "Горзелентрест".
В мэрии отметили, что такая инициатива отлично работает уже не первый год.
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