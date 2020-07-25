В больнице Одессы разгорелся скандал из-за бесплатной операции, за которую "сбили" деньги

У пациентки Одесской городской клинической больницы №11 взяли 10 тысяч грн за операцию, расходы на которую, как оказалось позднее, полностью покрывает Национальная служба здоровья Украины.

Как пишет "Думская", пациентка – туристка из другого города. В медучреждение она попала как ургентный больной, на скорой.

Спустя пять часов ей провели операцию в отделении гинекологии. После этого девушку попросили возместить стоимость медицинских услуг. По подсчетам медиков, сама операция стоила 8 тысяч грн, анестезия – 1000 грн, необходимые анализы – еще 1000 грн.

Друзья пациентки, которые вспомнили, что второй этап медицинской реформы предполагает проведение неотложных операций за счет государства, решили обратиться на горячую линию НСЗУ. Им подтвердили, что такие операции бесплатны, и посоветовали обратиться к руководству клиники.

После обращения к руководству девушке в тот же день отдали часть потраченных средств – 8 тысяч грн. Ее друзья убеждены, что если бы они не обратились с претензией к НСЗУ, деньги так бы и "осели в карманах медиков".

Также появилась информация, что сотрудницу отделения, взявшую деньги, уволили. Однако позднее главврач ГКБ №11 Николай Турчин заявил, что доктор не уволена, а обошлась организационным взысканием и "последним предупреждением".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля в Украине вступил в действие второй этап медицинской реформы. При этом услуги экстренной и неотложной помощи остаются бесплатными для всех пациентов.