Угрожал убить: на Одесщине рецидивист набросился с ножом на полицейского

В Одесской области пьяный рецидивист бросался с ножом на полицейского, угрожая зарезать его. Правоохранитель находился при исполнении служебных обязанностей. А нетрезвого дебошира пришлось задержать и поместить в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел в поселке Николаевка Николаевского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Все началось с того, что агрессивно настроенный 52-летний местный житель начал угрожать полицейским, которые у входа в местное отделение полиции. Мужчина не реагировал на замечания. А когда его попробовал урезонить участковый, который нес службу в составе суточного наряда, нарушитель кинулся на него с ножом, угрожая убить.

Правоохранителям пришлось задержать злоумышленника, который, как оказалось, ранее был неоднократно судим. В частности, задержанный привлекался к уголовной ответственности по статьям 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и 377 (угроза или насилие в отношение судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.

На этот раз уголовное производство начато по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза убийством или насилием или уничтожением имущества относительно правоохранителя). Степень вины и меру наказания для задержанного установит суд. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

На Одесщине рецидивист набросился с ножом на полицейского (иллюстрация) ИА PrimaMedia

Как сообщал OBOZREVATEL, Измаильский суд Одесской области приговорил 63-летнего педофила, который летом прошлого года изнасиловал 9-летнего мальчика, к 11 годам тюрьмы. Следствие установило, что в июле 2019 года 9-летний мальчик пришел порыбачить на пруд. В это время к нему сзади подкрался охранник водоема, закрыл рот рукой, оттащил в свою сторожку и изнасиловал. К правоохранителям обратился дядя пострадавшего, у которого ребенок был в гостях. Полиция задержала педофила у него дома в соседнем селе.

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