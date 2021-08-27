Суд не разрешил вернуть проспекту Небесной Сотни в Одессе имя Жукова

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова о возвращении старых названий декоммунизированным топонимам города. Речь, в частности, идет о переименовании проспекта Небесной сотни назад в проспект имени Маршала Жукова.

Об этом сообщила депутат Одесского горсовета Жанна Мандрыченко в Facebook. Она отметила, что суд признал незаконными попытки Труханова вернуть старые названия улицам Одессы. Решение было вынесено в среду, 25 августа.

Речь идет об улице Инглези и проспекте Небесной Сотни, которым Труханов хотел вернуть названия 25-й Чапаевской дивизии и Маршала Жукова соответственно.

Депутат горсовета отметила, что переименование проспекта Небесной сотни в Одессе назад в проспект имени Маршала Жукова было одним из предвыборных обещаний Геннадия Труханова на местных выборах в 2020 году. Мандрыченко объяснила, что это противоречит действующему законодательству Украины.

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"На всякий случай напомню, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.", – отметила депутат горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение о возвращении проспекту Небесной Сотни и улице Инглези советских названий.