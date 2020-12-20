СБУ "потеряла" часть партии кокаина, завезенного в Украину из Эквадора

Мирослав Семенюк Одесса 16:22, 20.12.2020 Обновлено: 16:27, 20.12.2020

В субботу, 19 декабря, в одесском морском порту "Южный" Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой предотвратила контрабанду партии кокаина из Эквадора. При этом ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков.

Так, на сайтах МВД и ГПС говорится о 54 кг кокаина, расфасованного в 46 брикетах и спрятанного в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тогда как на сайте СБУ указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше.

Позже в спецслужбе уточнили, что имели в виду вес нетто – самого кокаина без упаковки.

Напомним, ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает $12 млн. Конечным пунктом доставки кокаина должна была стать одна из стран ЕС.

Кокаин был спрятанного в вентиляционных люках
ssu.gov.ua
Ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков
ssu.gov.ua
Ориентировочная стоимость кокаина на черном рынке достигает $12 млн
mvs.gov.ua
Конечным пунктом доставки наркотиков должна была стать одна из стран ЕС
mvs.gov.ua

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