СБУ "потеряла" часть партии кокаина, завезенного в Украину из Эквадора
В субботу, 19 декабря, в одесском морском порту "Южный" Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой предотвратила контрабанду партии кокаина из Эквадора. При этом ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков.
Так, на сайтах МВД и ГПС говорится о 54 кг кокаина, расфасованного в 46 брикетах и спрятанного в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Тогда как на сайте СБУ указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше.
Позже в спецслужбе уточнили, что имели в виду вес нетто – самого кокаина без упаковки.
Напомним, ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает $12 млн. Конечным пунктом доставки кокаина должна была стать одна из стран ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в одном из складских помещений в Одессе правоохранители задержали четырех граждан Израиля с более чем 120 кг кокаина, в частности американского.
Впоследствии в Одессе СБУ предотвратила контрабанду партии кокаина из Южной Америки на $10 млн. Наркотики, которые прибыли с грузом в порт "Южный", были в коробках с бананами.