СБУ "втратила" частину партії кокаїну, завезеного в Україну з Еквадору

Мирослав Семенюк Одеса 16:22, 20.12.2020 Оновлено: 16:27, 20.12.2020

У суботу, 19 грудня, в одеському морському порту "Південний" Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ та Державною прикордонною службою запобігла контрабанді партії кокаїну з Еквадору. Водночас відомства повідомили про різну вагу вилучених наркотиків.

Так, на сайтах МВС і ДПС йдеться про 54 кг кокаїну, розфасованого в 46 брикетах і захованого у вентиляційних люках контейнера, в якому перевозилися фрукти (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тоді як на сайті СБУ зазначено, що знайдено 46 кілограмових брикетів, тобто на 8 кг менше.

Пізніше в спецслужбі уточнили, що мали на увазі вагу нетто – самого кокаїну без пакування.

Нагадаємо, орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає $12 млн. Кінцевим пунктом доставки кокаїну мала бути одна з країн ЄС.

Кокаїн було захованого у вентиляційних люках
ssu.gov.ua
Відомства повідомили про різну вагу вилучених наркотиків
ssu.gov.ua
Орієнтовна вартість кокаїну на чорному ринку сягає $12 млн
mvs.gov.ua
Кінцевим пунктом доставки наркотиків мала бути одна з країн ЄС
mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Одеса

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