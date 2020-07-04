Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Одеси доручив чиновникам прибрати затонулий танкер Delfi до 20 липня.

Глава держави заявив, що якщо до зазначеного числа не буде результату, то цією справою займатимуться правоохоронні органи.

"Це ганьба для країни і для Одеси... У людей пляжна відпустка. Ми з листопада показуємо, що, чесно кажучи, імпотентна влада. Ось, що ми показуємо. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось з ДСНС, розріжемо і вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме законно це чи незаконно", – заявив Зеленський.

"Якби тут був судновласник, я б з ним поговорив відверто і жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність у всьому, починаючи з того, що він віз, куди і скільки часу триває це все", – додав він.

(Фрагмент відео - Telegram 24 каналу)

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