"Х*хли і бандерлоги": в Одесі суд провчив фаната "Великої Росії"

Приморський суд Одеси відправив під домашній арешт викладача училища мистецтв і культури імені Данькевича. Його підозрюють в закликах відокремити південні регіони країни від України.

Про це повідомляє Думська з посиланням на ухвалу суду.

За даними слідства, в соціальній мережі Вконтакте підозрюваний написав такий пост (орфографія і пунктуація збережені):

"А теперь представим такую ситуацию Майдан 3.0 набирает оборотов. В Киев со всей страны съезжаются кастрюлеголовые. Главнобухающий, чтобы сдержать яроствующую толпу, подтягивает со всей страны полицию, национальную гвардию и остальную шваль. Что мы получаем? Первое, в Одессе не остаётся бандерлогов Второе, в Одессе не остаётся силовых структур Что мешает нам, жителям Одессы, воспользоваться ситуацией и свергнуть воровскую власть Украины? Построить свое независимое государство!!!! Следом встанут Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков!!!!! Подтянутся вежливые человечки!!! Создадим новое, процветающее государство – Новороссия!!!! Одесса - не Украина!!!! Одессе и всему Югу пора отделиться!!! Сколько можно терпеть этих упоротых хохлов???? Пора действовать!!!!", - написал преподаватель училища культуры в Одессе".

Крім того, одесит і вчитель написав ще й таке:

"ХВАТИТ КОРМИТЬ БАНДЕРУ И КИЕВ ЮГ И ВОСТОК – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К РОССИИ!" (Форматування тексту збережено).

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Тепер чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Вона передбачає до трьох років в'язниці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Міжнародному гуманітарному університеті в Одесі викладач історії на парах розповідає студентам, що "проект Україна придумали польські масони".

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