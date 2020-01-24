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24 січня • оновлено в 15:43
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"Х*хли і бандерлоги": в Одесі суд провчив фаната "Великої Росії"

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Приморський суд Одеси відправив під домашній арешт викладача училища мистецтв і культури імені Данькевича. Його підозрюють в закликах відокремити південні регіони країни від України.

Про це повідомляє Думська з посиланням на ухвалу суду.

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За даними слідства, в соціальній мережі Вконтакте підозрюваний написав такий пост (орфографія і пунктуація збережені):

"А теперь представим такую ситуацию Майдан 3.0 набирает оборотов. В Киев со всей страны съезжаются кастрюлеголовые. Главнобухающий, чтобы сдержать яроствующую толпу, подтягивает со всей страны полицию, национальную гвардию и остальную шваль. Что мы получаем? Первое, в Одессе не остаётся бандерлогов Второе, в Одессе не остаётся силовых структур Что мешает нам, жителям Одессы, воспользоваться ситуацией и свергнуть воровскую власть Украины? Построить свое независимое государство!!!! Следом встанут Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков!!!!! Подтянутся вежливые человечки!!! Создадим новое, процветающее государство – Новороссия!!!! Одесса - не Украина!!!! Одессе и всему Югу пора отделиться!!! Сколько можно терпеть этих упоротых хохлов???? Пора действовать!!!!", - написал преподаватель училища культуры в Одессе".

Крім того, одесит і вчитель написав ще й таке:

"ХВАТИТ КОРМИТЬ БАНДЕРУ И КИЕВ ЮГ И ВОСТОК – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К РОССИИ!" (Форматування тексту збережено).

В Одесі суд провчив фаната "Великої Росії"

В Одесі суд провчив фаната "Великої Росії"

Обозреватель (Ілюстрація)

Тепер чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Вона передбачає до трьох років в'язниці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Міжнародному гуманітарному університеті в Одесі викладач історії на парах розповідає студентам, що "проект Україна придумали польські масони".

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Ку Алексей
Ку Алексей
Эх, хорошо в стране свободной жить!
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Корнієнко Софія
Корнієнко Софія
3 года - мало, экстрадировать в паРашу пожизненно.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Довели людей, а теперь - под суд ? Хотя если упомянутый здесь главнобухающий плюёт на решения суда, то почему преподавателю училища искусств и культуры так не поступать ? Я не призываю к бунту, но если закон - один для всех, попробуйте сказать в чём я не прав .
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