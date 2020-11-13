Бойко призвал одесситов на выборах проголосовать за профессиональную команду Скорика

Марина Погорилко Политика 18:37, 13.11.2020

Одесситам очень важно не оставаться в стороне, прийти на участки 15 ноября и проголосовать за честную и профессиональную команду, поскольку будущее города зависит от голоса каждого жителя.

С таким призывом обратился к одесситам сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Николай Скорик и его команда – это те люди, которые готовы работать на благо Одессы. Вместе мы сможем вернуть Одессе справедливость, для этого нужно прийти на избирательные участки и проголосовать – за Одессу, в которой нет коррупции и воров во власти", – отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель партии подчеркнул, что Николай Скорик ставит перед собой именно такую цель: добиться для города и его жителей комфортной жизни и справедливости.

"Очень важно, выбирая местную власть, исходить из таких критериев, как честность и порядочность, ответственность и профессионализм. Николай Скорик как нельзя лучше отвечает всем этим критериям", – резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Одессы.

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