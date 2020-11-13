Бойко закликав одеситів на виборах проголосувати за професійну команду Скорика

Одеситам дуже важливо не залишатися осторонь, прийти на дільниці 15 листопада і проголосувати за чесну і професійну команду, оскільки майбутнє міста залежить від голосу кожного жителя.

Із таким закликом звернувся до одеситів співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

"Микола Скорик і його команда – це ті люди, які готові працювати на благо Одеси. Разом ми зможемо повернути Одесі справедливість, для цього потрібно прийти на виборчі дільниці і проголосувати – за Одесу, в якій немає корупції і злодіїв у владі", – зазначив Юрій Бойко.

Співголова партії наголосив, що Микола Скорик ставить перед собою саме таку мету: домогтися для міста і його жителів комфортного життя і справедливості.

"Дуже важливо, вибираючи місцеву владу, виходити з таких критеріїв, як чесність і порядність, відповідальність і професіоналізм. Микола Скорик якнайкраще відповідає всім цим критеріям", – підсумував Юрій Бойко.

Нагадаємо, 15 листопада відбудеться другий тур виборів мера Одеси.