"Татко, спаси мене!" Вмираючі в одеському коледжі діти плакали і дзвонили батькам

Діти, які опинилися заручниками страшної пожежі, що спалахнула в одеському коледжі 4 грудня, задихалися, плакали і дзвонили рідним прощатися.
Про це OBOZREVATEL розповіли батьки зниклих в пожежі учнів, які до сих пір не вийшли на зв'язок. Діти були налякані і розбігалися хто куди.
16-річний Кирило Трофимчук був в аудиторії навпроти кімнати, де і почалася пожежа.
"Син мені повідомив, що о 10.05 він зайшов на заняття, а вже о 10.19 він зателефонував і сказав, що вони задихаються. Спочатку він пробував лежати на підлозі, але це не допомогло. Діти стали говорити, що потрібно кудись йти, він запанікував, став плакати і дзвонити мені. я чула, як інші діти теж задихалися і кричали в телефони "Мамочка, я люблю тебе!", – розповіла Олена Трофимчук.
Кирило Трофимчук
Вона додала, що дітям чомусь не дозволили бити вікна в заповненій димом аудиторії.
16-річну Катю Пьяночкіну залишила в кабінеті викладачка. Дівчинка вибратися з пожежі не змогла.
Катя Пьяночкіна
Коли в коледжі почалася паніка, викладач вийшла подивитися, що трапилося. Каті вона сказала, якщо не повернеться, щоб та бігла. Викладач з сумкою пішла, а учениця, коли зрозуміла, що задихається, стала дзвонити батькові з благанням: "Татусю, викладач вийшла, а я задихаюся, спаси мене".
Катю з подругами розкидало хвилею людей, батько досі не знайшов її.
Пожежа в коледжі Одеси
Максим Куций ФБ
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже дізналися батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".