"Татко, спаси мене!" Вмираючі в одеському коледжі діти плакали і дзвонили батькам

Діти, які опинилися заручниками страшної пожежі, що спалахнула в одеському коледжі 4 грудня, задихалися, плакали і дзвонили рідним прощатися.

Про це OBOZREVATEL розповіли батьки зниклих в пожежі учнів, які до сих пір не вийшли на зв'язок. Діти були налякані і розбігалися хто куди.

16-річний Кирило Трофимчук був в аудиторії навпроти кімнати, де і почалася пожежа.

"Син мені повідомив, що о 10.05 він зайшов на заняття, а вже о 10.19 він зателефонував і сказав, що вони задихаються. Спочатку він пробував лежати на підлозі, але це не допомогло. Діти стали говорити, що потрібно кудись йти, він запанікував, став плакати і дзвонити мені. я чула, як інші діти теж задихалися і кричали в телефони "Мамочка, я люблю тебе!", – розповіла Олена Трофимчук.

Кирило Трофимчук

Вона додала, що дітям чомусь не дозволили бити вікна в заповненій димом аудиторії.

16-річну Катю Пьяночкіну залишила в кабінеті викладачка. Дівчинка вибратися з пожежі не змогла.

Катя Пьяночкіна

Коли в коледжі почалася паніка, викладач вийшла подивитися, що трапилося. Каті вона сказала, якщо не повернеться, щоб та бігла. Викладач з сумкою пішла, а учениця, коли зрозуміла, що задихається, стала дзвонити батькові з благанням: "Татусю, викладач вийшла, а я задихаюся, спаси мене".

Катю з подругами розкидало хвилею людей, батько досі не знайшов її.

Пожежа в коледжі Одеси Максим Куций ФБ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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