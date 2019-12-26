Свідків не знайшлося: історія з побиттям у військовій частині під Одесою отримала несподіваний поворот

Службове розслідування не підтвердило факт побиття військовослужбовиці ЗСУ Наталії Куліш колегами із військової частини А-3438 у селищі Красносілка Одеської області.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода", посилаючись на представника оперативного командування "Південь". За словами джерела, більше 10 військових заявили, що бійки не було.

"Чому вона [Куліш] це зробила? Особиста образа, невдоволення. Військовослужбовиця подала документи про переведення в інший рід військ і, може, думала, що це прискорить якось процес. Проводиться службове розслідування, і факт бійки не підтверджується", – сказав він, додавши, що підтверджується лише словесна перепалка між колегами.

Сама Куліш стверджувала, що товариші по службі побили її за те, що вона відкрито обурилася корупцією в частині.

Дівчина звинуватила двох офіцерів у покритті злочинів: підполковника Дмитра Ангелюка – в корупції, а старшого лейтенанта Михайла Савича – в тому, що ігнорував її побиття.

Водночас заступник міністра оборони Іван Руснак заявив, що інформацію про можливе побиття та корупцію перевірять оперативники НАБУ. У пресслужбі військової прокуратури Одеського гарнізону повідомили, що справу також розслідує Державне бюро розслідувань.

Наталія Куліш usionline.com

Як писав OBOZREVATEL, рядова солдатка Наталія Куліш заявила, що інцидент стався 14 грудня. Незважаючи на те, що це була субота, її нібито викликали на роботу по службі та призначили зустріч у парку. Там, як стверджує Куліш, одна з колег сильно вдарила її в обличчя і штовхнула. Після цього їй вибили кілька передніх зубів.

Постраждала розкрила деталі конфлікту та заявила, що свідком побиття став старший лейтенант, командир роти Михайло Савичев.

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