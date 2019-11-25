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25 ноября • обновлено в 13:17
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На трассе "Киев-Одесса" легковушка влетела под фуру – водитель погиб

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Смертельное ДТП с участием фуры произошло на 304 километре трассы "КиевОдесса" 24 ноября. Легковушка на огромной скорости влетела под грузовик, который был припаркован на обочине.

Чтобы достать из покореженной иномарки тело погибшего, спасателям пришлось разрезать кузов специальными инструментами.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

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Авария случилась около 13:30 в Любашевском районе одесской области. Легковой автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения выехал на крайнюю правую полосу и врезался в заднюю часть припаркованной фуры. Удар был такой силы, что легковушка практически лишилась капота. Водитель погиб на месте. Его тело спасателям пришлось доставать с помощью специального гидравлического инструмента.

На трассе "Киев-Одесса" легковушка влетела под фуру

На трассе "Киев-Одесса" легковушка влетела под фуру

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области 29 октября произошло жестокое ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
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