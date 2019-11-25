На трассе "Киев-Одесса" легковушка влетела под фуру – водитель погиб

Смертельное ДТП с участием фуры произошло на 304 километре трассы "Киев – Одесса" 24 ноября. Легковушка на огромной скорости влетела под грузовик, который был припаркован на обочине.

Чтобы достать из покореженной иномарки тело погибшего, спасателям пришлось разрезать кузов специальными инструментами.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Новости В Одессе автохам вызвал транспортный коллапс

Авария случилась около 13:30 в Любашевском районе одесской области. Легковой автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения выехал на крайнюю правую полосу и врезался в заднюю часть припаркованной фуры. Удар был такой силы, что легковушка практически лишилась капота. Водитель погиб на месте. Его тело спасателям пришлось доставать с помощью специального гидравлического инструмента.

На трассе "Киев-Одесса" легковушка влетела под фуру od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области 29 октября произошло жестокое ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

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