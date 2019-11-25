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25 листопада • оновлено в 13:21
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На трасі "Київ-Одеса" легковик влетів під фуру – водій загинув

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Смертельна ДТП за участю фури сталося на 304 кілометрі траси " КиївОдеса " 24 листопада. Легковик на величезній швидкості влетів під вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.

Щоб дістати з понівеченої іномарки тіло загиблого, рятувальникам довелося розрізати кузов спеціальними інструментами.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).

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Аварія трапилася близько 13:30 в Любашівському районі Одеської області. Легковий автомобіль під керуванням чоловіка 1992 року народження виїхав на крайню праву смугу і врізався в задню частину припаркованої фури. Удар був такої сили, що легковик практично втратив капот. Водій загинув на місці. Його тіло рятувальникам довелося діставати за допомогою спеціального гідравлічного інструменту.

На трасі "Київ-Одеса" легковик влетів під фуру

На трасі "Київ-Одеса" легковик влетів під фуру

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Глеваха Васильківського району Київської області 29 жовтня відбулося жорстоке ДТП. Два автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
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