Лазебная открыла в Одессе убежище в монастыре УПЦ МП: его настоятельница говорила о 'гражданской войне' в Украине. Видео

Глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная торжественно открыла в Одессе государственный центр помощи пострадавшим от домашнего насилия. Он будет действовать на базе одного из монастырей.

Как говорится на сайте Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, речь идет о Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре.

Им руководит игуменья Серафима (Шевчик), доверенное лицо скандального митрополита Одесского Агафангела. Она в 2014 году выступила с заявлением о "гражданской войне" в Украине.

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Как отметили в епархии, открытие приюта тоже произошло с благословения Агафангела.

В то же время в пресс-релизе на сайте Минсоцполитики учреждение называют "монастырем", без указания конфессиональной принадлежности и руководителя.

В сообщении указано, что в центре будут работать специалисты социальных служб Одессы, а монастырь обеспечит пострадавшим приют, проживание и питание.

На опубликованном видео видно, что игуменья Серафима также присутствовала на открытии. Она стояла рядом с министром Лазебной.

Отметим, что Шевчик родилась в Черкасской области, была комсомолкой и дважды избиралась в Одесский горсовет.

21 февраля 2014 года она заявила, что на востоке Украины якобы идет "гражданская война. Более того, в 2018 году подтвердила, что возит детей из Одессы в Москву – на поклон патриарху московскому Кириллу (Гундяеву).