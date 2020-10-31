"ЕС" будет судиться с мэрией Одессы из-за переименования проспекта Небесной Сотни

Одесский окружной административный суд 16 ноября начнет рассмотрение искового заявления партии "Европейская солидарность" к исполкому Одесского горсовета о признании противоправными попытки переименовать проспект Небесной Сотни. Об этом говорится в постановлении судьи админсуда Любви Токмиловой, которое обнародовали представители одесской ячейки "ЕС".

"Попытку вернуть проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези в Одессе предыдущие советские названия, связанные с именами сталинского маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии, мы считаем противоправной и бесперспективной, поскольку она противоречит нормам действующего законодательства. Кроме того, это проявление предвыборного популизма, что может дестабилизировать ситуацию. Поэтому и подан иск в суд о признании действий субъекта властных полномочий противоправными", - пояснили представители партии.

В исковом заявлении юриста Жанны Мандрыченко, которая представляет интересы партячейки "ЕС", отмечается, что "исполком горсовета не уполномочен совершать представление о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности, имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий , а также ставить вопрос о присвоении юридическим лицам имен и праздничных дат, названий и дат исторических событий".

Учитывая это, "действия исполкома о переименовании проспекта Небесной Сотни и улицы Димитриоса Инглези являются такими, которые совершены не в порядке, не на основании и не способом, определенным Законом "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов ), физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий".

Представитель "ЕС" также акцентировала на том, что вместо этого надлежащий субъект подготовки представления о присвоении проспекту и улице других названий, обратился к Украинскому институту национальной памяти по поводу получения разъяснений относительно законности присвоения (переименования) проспекта Небесной Сотни на проспект Маршала Жукова и улицы Димитриоса Инглези - на улицу 25-й Чапаевской дивизии. И получил ответ, что такие действия "будут подпадать под действие Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который определяет правовые основы запрета такой символики и порядок ликвидации соответствующих символов.

По словам руководителя Южного отдела УИНП Сергея Гуцалюка, по поручению Украинского института национальной памяти он будет на заседании админсуда представителем третьего лица относительно предмета спора на стороне истца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2019 провалились попытки переименовать в Харькове проспект имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова. Сначала Харьковский админсуд, а затем Второй апелляционный административный суд признали такую попытку Харьковского горсовета незаконным.

Напомним, в советское время проспект Жукова в Одессе именовался то Черноморским шоссе, то проспектом Ленинской искры, а проспектом Маршала Жукова стал лишь в 1995 году.

В мае 2016 председатель Одесской ОГА подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов в области, в том числе, о названии проспекта Маршала Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии.