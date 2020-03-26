Знаменитую одесскую "Юморину" проведут удалённо

Департамент туризма Одесского городского совета предлагает провести традиционную "Юморину" не выходя из дома.

Идея состоит в том, чтобы 1 апреля поднять настроение десяткам тысяч людей, которые намеревались посетить легендарный одесский фестиваль юмора. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Одесская Юморина перейдет в онлайн-режим Facebook Татьяны Марковой

"Дорогие одесситы! Предлагаем всем первого апреля провести "Юморину на "удалёнке". Делитесь веселым и позитивным видео. Самые яркие присылайте на почту департамента и мы будем делиться со всеми настоящим одесским жизнелюбием", – сообщила чиновница.

Власти обещают создать специальную страницу в Facebook, где на протяжении всего дня 1 апреля любой человек сможет онлайн приобщиться к Одессе и её юмору.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, легендарный одесский фестиваль смеха "Юморина"-2020 был отменен из-за карантина по коронавирусу.

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