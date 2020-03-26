Головна Новини
26 березня • оновлено в 16:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Знамениту одеську "Гуморину" проведуть дистанційно

430
Читати матеріал російською

Департамент туризму Одеської міської ради пропонує провести традиційну "Гуморину" не виходячи з дому.

Ідея полягає в тому, щоб 1 квітня підняти настрій десяткам тисяч людей, які мали намір відвідати легендарний одеський фестиваль гумору. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook директор департаменту культури та туризму Тетяна Маркова.

Одеська Гуморина перейде в онлайн-режим

Одеська Гуморина перейде в онлайн-режим

Facebook Тетяни Маркової

"Дорогі одесити! Пропонуємо всім першого квітня провести "Юморину на "удалёнке". Діліться веселим і позитивним відео. Найяскравіші надсилайте на пошту департаменту і ми будемо ділитися з усіма справжнім одеським життєлюбством", – повідомила чиновниця.

Влада обіцяє створити спеціальну сторінку в Facebook, де протягом усього дні 1 квітня будь-яка людина зможе онлайн долучитися до Одеси та її гумору.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, легендарний одеський фестиваль сміху "Гуморина" -2020 був скасований через карантин у зв'язку із коронавірусом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Одеса в деталях

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги