Знамениту одеську "Гуморину" проведуть дистанційно

Департамент туризму Одеської міської ради пропонує провести традиційну "Гуморину" не виходячи з дому.

Ідея полягає в тому, щоб 1 квітня підняти настрій десяткам тисяч людей, які мали намір відвідати легендарний одеський фестиваль гумору. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook директор департаменту культури та туризму Тетяна Маркова.

Одеська Гуморина перейде в онлайн-режим Facebook Тетяни Маркової

"Дорогі одесити! Пропонуємо всім першого квітня провести "Юморину на "удалёнке". Діліться веселим і позитивним відео. Найяскравіші надсилайте на пошту департаменту і ми будемо ділитися з усіма справжнім одеським життєлюбством", – повідомила чиновниця.

Влада обіцяє створити спеціальну сторінку в Facebook, де протягом усього дні 1 квітня будь-яка людина зможе онлайн долучитися до Одеси та її гумору.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, легендарний одеський фестиваль сміху "Гуморина" -2020 був скасований через карантин у зв'язку із коронавірусом.

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