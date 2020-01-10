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10 января • обновлено в 16:39
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Затонувший танкер не спешат убирать с одесского пляжа - чиновники бессильны. Фото, видео

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Танкер Delfi застрял на одесском пляже на неопределенный срок. Или, как минимум, до февраля. Владелец затонувшего судна пока не может определиться, когда у него получится очистить акваторию центрального пляжа Одессы и все еще оценивает убытки.

Он заказал водолазам исследование корпуса судна и намерен в будущем отбуксировать его в порт для ремонта, но когда это произойдет, неизвестно.

Об этом заявил на брифинге глава Одесской ОГА Максим Куцый, пишет Dumskaya (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В свою. очередь, в пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что примерная дата буксировки танкера – 25 января, о чем было завялено на расширенном совещании.

В настоящий момент никакой угрозы для экологии пляжа Дельфин лежащий у волнореза танкер не представляет. Но власти все равно никак на процесс демонтажа повлиять не могут.

Выводы водолазов о состоянии судна будут известны 15 января, – сообщили в пресс-службе Одесской ОГА. После этого будет решено – тащить судно буксиром в ближайшие порты на ремонт, или пилить на металл.

Отметим, что глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко пришла к выводу: реальные последствия кораблекрушения пока оценить невозможно. Ситуация начнет проясняться лишь к весне.

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

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