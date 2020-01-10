Затонувший танкер не спешат убирать с одесского пляжа - чиновники бессильны. Фото, видео

Танкер Delfi застрял на одесском пляже на неопределенный срок. Или, как минимум, до февраля. Владелец затонувшего судна пока не может определиться, когда у него получится очистить акваторию центрального пляжа Одессы и все еще оценивает убытки.
Он заказал водолазам исследование корпуса судна и намерен в будущем отбуксировать его в порт для ремонта, но когда это произойдет, неизвестно.
Об этом заявил на брифинге глава Одесской ОГА Максим Куцый, пишет Dumskaya (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В свою. очередь, в пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что примерная дата буксировки танкера – 25 января, о чем было завялено на расширенном совещании.
В настоящий момент никакой угрозы для экологии пляжа Дельфин лежащий у волнореза танкер не представляет. Но власти все равно никак на процесс демонтажа повлиять не могут.
Выводы водолазов о состоянии судна будут известны 15 января, – сообщили в пресс-службе Одесской ОГА. После этого будет решено – тащить судно буксиром в ближайшие порты на ремонт, или пилить на металл.
Отметим, что глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко пришла к выводу: реальные последствия кораблекрушения пока оценить невозможно. Ситуация начнет проясняться лишь к весне.
Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго
Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго
Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
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