Затонувший танкер не спешат убирать с одесского пляжа - чиновники бессильны. Фото, видео

Танкер Delfi застрял на одесском пляже на неопределенный срок. Или, как минимум, до февраля. Владелец затонувшего судна пока не может определиться, когда у него получится очистить акваторию центрального пляжа Одессы и все еще оценивает убытки.

Он заказал водолазам исследование корпуса судна и намерен в будущем отбуксировать его в порт для ремонта, но когда это произойдет, неизвестно.

Об этом заявил на брифинге глава Одесской ОГА Максим Куцый, пишет Dumskaya (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В свою. очередь, в пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что примерная дата буксировки танкера – 25 января, о чем было завялено на расширенном совещании.

В настоящий момент никакой угрозы для экологии пляжа Дельфин лежащий у волнореза танкер не представляет. Но власти все равно никак на процесс демонтажа повлиять не могут.

Выводы водолазов о состоянии судна будут известны 15 января, – сообщили в пресс-службе Одесской ОГА. После этого будет решено – тащить судно буксиром в ближайшие порты на ремонт, или пилить на металл.

Отметим, что глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко пришла к выводу: реальные последствия кораблекрушения пока оценить невозможно. Ситуация начнет проясняться лишь к весне.

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

Танкер Delfi может остаться на одесском пляже надолго

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