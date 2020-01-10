Затонулий танкер не поспішають прибирати з одеського пляжу - чиновники безсилі. Фото, відео

Танкер Delfi застряг на одеському пляжі на невизначений термін. Або, як мінімум, до лютого. Власник затонулого судна поки не може визначитися, коли у нього вийде очистити акваторію центрального пляжу Одеси і все ще оцінює збитки.

Він замовив водолазам дослідження корпусу судна і має намір в майбутньому відбуксирувати його в порт для ремонту, але коли це станеться, невідомо.

Про це заявив на брифінгу глава Одеської ОДА Максим Куций, пише Dumskaya (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

В свою. чергу, в прес-службі Одеської ОДА повідомили, що приблизна дата буксирування танкера – 25 січня, про що було заявлено на розширеній нараді.

На даний момент ніякої загрози для екології пляжу Дельфін танкер не представляє. Але влада все одно ніяк на процес демонтажу вплинути не може. Висновки водолазів про стан судна будуть відомі 15 січня. Після цього буде вирішено – тягти судно буксиром в найближчі порти на ремонт, або пиляти на метал.

Відзначимо, що глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко дійшла висновку: реальні наслідки аварії корабля поки оцінити неможливо. Ситуація почне прояснюватися лише навесні.

Танкер Delfi може залишитися на одеському пляжі надовго

Танкер Delfi може залишитися на одеському пляжі надовго

Танкер Delfi може залишитися на одеському пляжі надовго

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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