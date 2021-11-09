Забирается домой через балкон на втором этаже: в Одессе женщина превратила свою квартиру в свалку. Фото и видео

В Одессе пожилая женщина устроила в своей квартире свалку. Домой она залазит через балкон по лестнице на втором этаже жилой многоэтажки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дыбилятко". Отмечается, что дверь в квартиру из-за мусора перестала открываться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным другого канала "Одесса сейчас", жилье странной хозяйки расположено на улице Героев Пограничников 1.

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На обнародованных кадрах видна лестница на балкон второго этажа, по которой женщина забирается в квартиру. Из него доносится лай собак.

Ранее стало известно, что в Днепре женщина собирала в своей квартире всякий хлам, превратив ее в свалку. Горы мусора достигали высоты человеческого роста. Коммунальщикам для вывоза всего накопившегося пришлось вызывать КАМАЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом женщина держала в квартире почти 70 котов и собак. Их в итоге забрали и открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.