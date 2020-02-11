В Одессе и области во вторник, 11 февраля, синоптики прогнозируют дождь. Скорость южного ветра составит от 7 до 12 м/с, но возможны порывы до 24 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 99%.

Температура морской воды у побережья Одессы - +4 градуса.

Встречайте дожди: синоптики предупредили Одессу о непогоде meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 11 и по 14 февраля будет слишком теплая для зимнего периода погода. Временами будет идти дождь со снегом, а время от времени будет сухо.

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