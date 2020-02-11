В Одесі та області у вівторок, 11 лютого, синоптики прогнозують дощ. Швидкість південного вітру складе від 7 до 12 м/ , але можливі пориви до 24 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Атмосферний тиск впаде до 746 міліметрів ртутного стовпа. Відносна вологість повітря буде коливатися від 64 до 99%.

Температура морської води біля узбережжя Одеси - +4 градуси.

Зустрічайте дощі: синоптики попередили Одесу про негоду meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 11 і до 14 лютого буде занадто тепла для зимового періоду погода. Часом йтиме дощ зі снігом, а час від часу буде сухо.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!