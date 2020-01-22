Владелец "Токио Стар", где заживо сгорели 9 человек, пошел на подлость: эксклюзивные детали

Подозреваемый по делу о пожаре в одесском отеле "Токио Стар" Вадим Черный пытается склонить пострадавших и родственников погибших во время пожаров к тому, чтобы отказаться от судебных исков. Он предлагает по 50 тысяч гривен за то, чтобы они забрали исковые заявления.

Тем, кто не соглашается отозвать иск, предлагают хотя бы подписать с адвокатами Черного документ, в котором они бы отказались от всех претензий лично к нему. Об этом OBOZREVATEL рассказала сестра погибшего Евгения Кобринского Анна Ходаковская.

По ее словам, 50 тысяч гривен в обмен на отказ от иска ей предлагали адвокаты Черного, но женщина денег не взяла.

"Если Черный считает себя невиновным, тогда почему мне звонили его адвокаты и предлагали деньги, чтобы я отказалась от суда? Мне хотели дать, как они сказали, "помочь от чистого сердца", 50 тысяч гривен. А через два часа они перезвонили и сказали, что дадут деньги после того, как я заберу свое исковое заявление. Но, я, извините, не оцениваю смерть своего брата в 50 тысяч гривен. Эти деньги не трудно заработать, а брата мне уже никто не вернет. Так что я не брала эту, так сказать, помощь, и не собираюсь", – рассказала сестра погибшего.

Главный подозреваемый по делу о пожаре в отеле "Токио Стар" Вадим Черный unian.net

Попытки "купить" лояльность пострадавших, по словам сестры Евгения, предпринимались по отношению ко всем истцам в деле о пожаре в "Токио Стар".

"Насколько мне известно, Черный предлагал деньги всем", – рассказала Ходаковская.

Кто из родственников жертв согласился взять деньги, а кто нет, женщине достоверно неизвестно. Но выводы, по ее словам, можно сделать по косвенным признакам. Например, в группе в соцсетях, которая была создана пострадавшими для общения после трагедии, изначально было 17 человек. Сегодня в этой группе – шестеро участников.

Официальную компенсацию родственникам погибших и пострадавшим спустя полгода после пожара выплатили обладминистрация и мэрия. От области по 100 тысяч гривен получили те, кто потерял родных, а по 50 тысяч – пострадавшие. Город выплатил по 50 и 25 тысяч соответственно.

Пожар в отеле "Токио Стар", Одесса, 17.08.19 capital.ua

Пожар в отеле "Токио Стар", Одесса, 17.08.19 gordonua

Пожар в отеле "Токио Стар", Одесса, 17.08.19 skynews.club

При этом Ходаковская критикует власть за то, что ее причастность к этой трагедии ограничилась выплатой компенсации. В частности, она отмечает, что слушания в суде показали, что Черный может делать в суде то, что хочет. Он оспаривал свою меру пресечения, меняя судей, до тех пор, пока очередной судья не освободил его из-под стражи.

"Один прокурор там ничего сделать не может, и мое слово там ничего не решает, потому что у меня нет денег, чтобы "купить" справедливость. А у Черного, например, они есть. Он отвалил там пару миллионов и теперь сидит дома. Хочется, чтобы все было по-справедливости, но потом понимаешь, так в нашей стране не будет. Как была коррупция, так и есть. Если б не было кумовьев, братьев, сватов, может быть, виновные и были бы наказаны. Погибших уже все равно не вернешь, но это было бы хоть что-то", – считает сестра погибшего.

Пожар в отеле "Токио Стар", Одесса, 17.08.19 Пресс-служба ГУНП в Одесской области

Спустя 5 месяцев после страшного пожара, унесшего 9 жизней, суд по этому делу так и не начался. Все это время решались вопросы о мерах пресечения для подозреваемых. Двоих – администратора отеля Ирину Паровик и владельца Вадима Черного отправили под домашний арест, а еще один совладелец "Токио Стар" – Сергей Дурач – вообще на свободе. Он с самого начала скрывался от следствия и был объявлен в розыск, который до сих пор не дал результата.

"Адвокаты Черного пытаются доказать, что он не виноват, что это вообще не его имущество – этот отель, что он совсем "не при делах". Но если бы у меня были миллионы, как у него, он бы сидел в тюрьме. Но мы, к сожалению, из обычной семьи, таких денег у нас нет. И, хотя говорили, что это дело на контроле у президента, но я что-то не вижу, чтобы оно было на контроле у какого-то там президента", – говорит Ходаковская.

Начать рассматривать "по существу" дело о пожаре в отеле "Токио Стар" семьям погибших и пострадавшим обещали, ориентировочно, в январе 2020 года. Но январь заканчивается, а конкретных дат тем, кого не смог "купить" главный подозреваемый, не называют до сих пор.

Номер в отеле "Токио Стар" до пожара 24tv.ua

Пожар в отеле "Токио Стар", Одесса, 17.08.19 news.pn

Главный подозреваемый по делу о пожаре в отеле "Токио Стар" Вадим Черный timer

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