Власник "Токіо Стар", де заживо згоріли 9 осіб, пішов на підлість: ексклюзивні деталі

Підозрюваний у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" Вадим Чорний намагається схилити постраждалих і родичів загиблих під час пожежі до того, щоб вони відмовилися від судових позовів. Він пропонує по 50 тисяч гривень за те, щоб потерпілі забрали позовні заяви.

Тим, хто не погоджується відкликати позов, пропонують хоча б підписати з адвокатами Чорного документ, в якому потерпілі б відмовилися від усіх претензій особисто до нього. Про це OBOZREVATEL розповіла сестра загиблого Євгена Кобринського Анна Ходаковська.

За її словами, 50 тисяч гривень в обмін на відмову від позову їй пропонували адвокати Чорного, але жінка грошей не взяла.

"Якщо Чорний вважає себе невинним, тоді чому мені дзвонили його адвокати і пропонували гроші, щоб я відмовилася від суду? Мені хотіли дати, як вони сказали,"допомогти від чистого серця", 50 тисяч гривень. А через дві години вони передзвонили і сказали, що дадуть гроші після того, як я заберу свою позовну заяву. Але, я, вибачте, не оцінюю смерть свого брата в 50 тисяч гривень. Ці гроші не важко заробити, а брата мені вже ніхто не поверне. Так що я не брала цю, так би мовити, допомогу, і не збираюся", – розповіла сестра загиблого.

Головний підозрюваний у справі про пожежу в готелі "Токіо Стар" Вадим Чорний unian.net

Спроби "купити" лояльність постраждалих, за словами сестри Євгена, робилися по відношенню до всіх позивачів у справі про пожежу в "Токіо Стар".

"Наскільки мені відомо, Чорний пропонував гроші всім", – розповіла Ходаковська.

Хто з родичів жертв погодився взяти гроші, а хто ні, жінці достовірно невідомо. Але висновки, за її словами, можна зробити за непрямими ознаками. Наприклад, в групі в соцмережах, яка була створена постраждалими для спілкування після трагедії, спочатку було 17 чоловік. Сьогодні в цій групі – шестеро учасників.

Офіційну компенсацію родичам загиблих і постраждалим через півроку після пожежі виплатили обладміністрація і мерія. Від області по 100 тисяч гривень отримали ті, хто втратив рідних, а по 50 тисяч – постраждалі. Місто виплатило по 50 і 25 тисяч відповідно.

Пожежа в готелі "Токіо Стар", Одеса, 17.08.19 capital.ua

Пожежа в готелі "Токіо Стар", Одеса, 17.08.19 gordonua

Пожежа в готелі "Токіо Стар", Одеса, 17.08.19 skynews.club

При цьому Ходаковська критикує владу за те, що її причетність до цієї трагедії обмежилася виплатою компенсації. Зокрема, вона зазначає, що слухання в суді показали, що Чорний може робити в суді те, що хоче. Він оскаржував свій запобіжний захід, змінюючи суддів, до тих пір, поки черговий суддя не звільнив його з-під варти.

"Один прокурор там нічого зробити не може, і моє слово там нічого не вирішує, тому що у мене немає грошей, щоб "купити" справедливість. А у Чорного, наприклад, вони є. Він відвалив там пару мільйонів і тепер сидить удома. Хочеться, щоб все було по-справедливості, але потім розумієш, що так в нашій країні не буде. Як була корупція, так і є. Якщо б не було кумів, братів, сватів, може, винні і були б покарані. Загиблих вже все одно не повернеш, але це було б хоч щось", – вважає сестра загиблого.

Пожежа в готелі "Токіо Стар", Одеса, 17.08.19 Прес-служба ГУНП в Одеській області

Через 5 місяців після страшної пожежі, що забрала 9 життів, суд у цій справі так і не розпочався. Весь цей час вирішувалися питання про запобіжні заходи для підозрюваних. Двох – адміністратора готелю Ірину Паровик і власника Вадима Чорного відправили під домашній арешт, а ще один співвласник "Токіо Стар" – Сергій Дурач – взагалі на свободі. Він з самого початку переховувався від слідства і був оголошений в розшук, який до цих пір не дав результату.

"Адвокати Чорного намагаються довести, що він не винен, що це взагалі не його майно – цей готель, що він зовсім "не при справах". Але якби у мене були мільйони, як у нього, він би сидів у в'язниці. Але ми, на жаль, зі звичайної сім'ї, таких грошей у нас немає. І, хоча говорили, що ця справа на контролі у президента, але я щось не бачу, щоб вона була на контролі у якогось там президента", – говорить Ходаковська.

Почати розглядати "по суті" справу про пожежу в готелі "Токіо Стар" сім'ям загиблих і постраждалим обіцяли, орієнтовно, в січні 2020 року. Але січень закінчується, а конкретних дат тим, кого не зміг "купити" головний підозрюваний, не називають до цих пір.

Номер в готелі "Токіо Стар" до пожежі 24tv.ua

Пожежа в готелі "Токіо Стар", Одеса, 17.08.19 news.pn

Головний підозрюваний у справі про пожежу в готелі "Токіо Стар" Вадим Чорний timer

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