В Украине начнет работу мировой портовый лидер: что известно

Крупнейший портовый оператор мира DP World заходит в Украину. Компания приобретает контрольный пакет акций (51%) Контейнерного терминала ТИС, работающего в порту "Пивденный" Одесской области.

Сделку реализовала инвестиционная компания SD Capital, сообщили в пресс-службе ТИС.

Это слияние называют одной из пяти крупнейших прямых M&A от иностранного инвестора, совершавшихся в украинской инфраструктурной отрасли. DP World намерена внедрить в работу терминала инновации, IT-решения и свою глобальную экспертизу.

"Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества предоставляемых услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка", – уверен совладелец ТИС Андрей Ставницер.

В свою очередь, партнер SD Capital Филипп Грушко заявил, что слияние окажет критически важное влияние на украинский логистический сектор. По его словам, страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли и важный знак качества для инвестиционного климата страны.

Среди анонсированных DP World планов – внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

Крупнейший портовый оператор мира купил контрольный пакет акций контейнерного терминала ТИС pravda.com

Отметим, что компания DP World является одним из самых крупных портовых операторов мира (78 морских терминалов по всему миру), который работает с портами и терминалами, преимущественно контейнерными; технологическими парками и экономическими зонами. Также оператор осуществляет логистические и морские сервисы.

В свою очередь, контейнерный терминал ТИС – самый динамичный в Украине по показателям грузооборота. В 2019 году рост грузооборота в контейнерах превысил 75%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе девять фирм, связанных с депутатами городского совета, с 2008 года получили из местного бюджета более $150 млн на ремонт дорог, а вместе с тендерами сумма выделенных средств превышает $190 млн.

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