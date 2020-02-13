В Україні почне роботу світовий портовий лідер: що відомо

Найбільший портовий оператор світу DP World заходить в Україну. Компанія купує контрольний пакет акцій (51%) контейнерного терміналу ТІС, що працює в порту "Південний" Одеської області.

Операцію реалізувала інвестиційна компанія SD Capital, повідомили в прес-службі ТІС.

Це злиття називають однією з п'яти найбільших прямих M&A від іноземного інвестора, що відбувалися в українській інфраструктурної галузі. DP World має намір впровадити в роботу терміналу інновації, IT-рішення і свою глобальну експертизу.

"Партнерство дасть можливість зосередитися на відточуванні якості послуг, що надаються, сфокусуватися на інтермодальності і розвитку Індустріального парку", – впевнений співвласник ТІС Андрій Ставніцер.

У свою чергу, партнер SD Capital Філіп Грушко заявив, що злиття надасть критично важливий вплив на український логістичний сектор. За його словами, країна, в якій є DP World, – важливий гравець на світовому ринку морських перевезень і глобальної торгівлі та важливий знак якості для інвестиційного клімату країни.

Серед анонсованих DP World планів – впровадження в роботу ТІС-КТ новітніх IT-рішень і глобальної експертизи групи, фокус на интермодальном сегменті вантажоперевезень, посилення команди терміналу кращими фахівцями з усього світу, розвиток на власних, вже викуплених ТІС землях індустріального парку за прикладом найбільшої вільної економічної зони Jebel Ali Free Zone.

Найбільший портовий оператор світу придбав контрольний пакет акцій контейнерного терміналу ТІС pravda.com

Відзначимо, що компанія DP World є одним з найбільших портових операторів світу (78 морських терміналів по всьому світу), який працює з портами і терміналами, переважно контейнерними; технологічними парками і економічними зонами. Також оператор здійснює логістичні та морські сервіси.

У свою чергу, контейнерний термінал ТІС – найдинамічніший в Україні за показниками вантажообігу. У 2019 року зростання вантажообігу в контейнерах перевищило 75%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі дев'ять фірм, пов'язаних з депутатами міської ради, з 2008 року отримали з місцевого бюджету понад $150 млн на ремонт доріг, а разом з тендерами сума виділених коштів перевищує $190 млн.

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