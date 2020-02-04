В ожидании снега: синоптики дали мокрый прогноз погоды на 4 февраля в Одессе

В Одессе и области во вторник, 4 февраля, весь день будет облачная погода. Вечером ожидается сильный дождь.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Воздух прогреется до +10 градусов. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление к вечеру составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность – от 70 до 90 процентов.

синоптики дали мокрый прогноз погоды на 4 февраля в Одессе meteo.gov.ua

Отметим, что синоптики прогнозируют на 5 и 6 февраля в Одессе и области обильные осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха по ночам может опускаться до -7 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 5 февраля, в Украину ворвется настоящий южный циклон, который принесет резкое ухудшение погоды. В этот день ожидаются сильные осадки и штормовой ветер.

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