В онкоцентре Одессы тайно снимали порно: скандальное дело закрыто

Карина Бондаренко Одесса в деталях 21:30, 7.05.2020 Обновлено: 21:44, 7.05.2020

Полиция закрыла уголовное дело о незаконной съемке на видео для порносайтов пациенток в Одесском онкодиспансере.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Согласно документу, скандальное дело закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

В Одесском онкоцентре снимали порно с пациентами
Иллюстрация

"Так, согласно предоставленным следователем постановлению от 21.04.2020 года, уголовное производство №12019160000001035 от 11.11.2019 года закрыто, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления", – говорится в решении суда.

Однако тогда на судебном заседании рассматривалось решение по поводу снятия ареста с изъятой техники, в чем суд отказал. Следовательно, расследование по делу продолжается.

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Одесса Одесса в деталях

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