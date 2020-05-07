В онкоцентре Одессы тайно снимали порно: скандальное дело закрыто
Полиция закрыла уголовное дело о незаконной съемке на видео для порносайтов пациенток в Одесском онкодиспансере.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Согласно документу, скандальное дело закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления.
"Так, согласно предоставленным следователем постановлению от 21.04.2020 года, уголовное производство №12019160000001035 от 11.11.2019 года закрыто, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления", – говорится в решении суда.
Однако тогда на судебном заседании рассматривалось решение по поводу снятия ареста с изъятой техники, в чем суд отказал. Следовательно, расследование по делу продолжается.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
В Одесском онкодиспансере пациенток тайно снимали на видео для порносайтов. Скрытая камера была установлена в кабинете гинеколога.
Видеосъемка гинекологических УЗИ, кадры которой выкладывались на порносайтах, была организована на сдаваемой в аренду территории Одесского областного онкологического диспансера.
В Одессе стало известно имя гинеколога, в кабинете которого была установлена скрытая камера, снимавшая пациенток для порносайтов.
Одесский гинеколог отрицает свою причастность к скрытой видеосъемке пациенток в своем кабинете в здании онкодиспансера.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на скандал в Одессе, где в гинекологическом кабинете пациенток снимали скрытой камерой и выкладывали видео на порносайты.