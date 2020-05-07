В онкоцентрі Одеси таємно знімали порно: скандальну справу закрито
Поліція закрила кримінальну справу про незаконну зйомку на відео для порносайтів пацієнток в Одеському онкодиспансері.
Про це OBOZREVATEL стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Згідно з документом, скандальну справу закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину.
"Так, відповідно до долученої слідчим постанови від 21.04.2020 року, кримінальне провадження №12019160000001035 від 11.11.2019 року закрите, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення", – йдеться в рішенні суду.
Однак тоді на судовому засіданні розглядалося рішення з приводу зняття арешту з вилученої техніки, в чому суд відмовив. Отже, розслідування у справі триває.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
В Одеському онкодиспансері пацієнток таємно знімали на відео для порносайтів. Прихована камера була встановлена в кабінеті гінеколога.
Відеозйомка гінекологічних УЗД, кадри якої викладалися на порносайтах, була організована на території, що здається в оренду Одеського обласного онкологічного диспансеру.
В Одесі стало відомо ім'я гінеколога, в кабінеті якого була встановлена прихована камера, яка знімала пацієнток для порносайтів.
Одеський гінеколог заперечує свою причетність до прихованої відеозйомки пацієнток у своєму кабінеті в будівлі онкодиспансеру.
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал в Одесі, де в гінекологічному кабінеті пацієнток знімали прихованою камерою і викладали відео на порносайти.