В Одесской области выпал весенний снег. Красочные фото и видео

На юге Одесской области выпал весенний снег. И хоть количество осадков невелико, снега хватило, чтобы украсить уже распустившиеся цветы.

Фотографии и видео заснеженных растений опубликовал Telegram-канал THE WEATHER LAB (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В частности весенним снегом о себе напомнила зима жителям Болграда, Измаила и Вилково.

Напомним, что прошедшая зима была аномально теплой, так и не порадовав жителей Одесской области полноценным снегом и морозами. Первый снег в регионе выпал только в конце февраля.

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег Telegram / THE WEATHER LAB

Как сообщал OBOZREVATEL, шквальный ветер 24 февраля привел к многочисленным авариям на подстанциях и обрывам линий электропередач в Одесской области.

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