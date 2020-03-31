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31 марта • обновлено в 10:44
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В Одесской области выпал весенний снег. Красочные фото и видео

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На юге Одесской области выпал весенний снег. И хоть количество осадков невелико, снега хватило, чтобы украсить уже распустившиеся цветы.

Фотографии и видео заснеженных растений опубликовал Telegram-канал THE WEATHER LAB (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В частности весенним снегом о себе напомнила зима жителям Болграда, Измаила и Вилково.

Напомним, что прошедшая зима была аномально теплой, так и не порадовав жителей Одесской области полноценным снегом и морозами. Первый снег в регионе выпал только в конце февраля.

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

Telegram / THE WEATHER LAB

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

В Измаиле Одесской области выпал весенний снег

Telegram / THE WEATHER LAB

Как сообщал OBOZREVATEL, шквальный ветер 24 февраля привел к многочисленным авариям на подстанциях и обрывам линий электропередач в Одесской области.

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Место
Украина Одесса
Теги
снегопад новости Одессы
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