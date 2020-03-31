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31 березня • оновлено в 10:44
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В Одеській області випав весняний сніг. Яскраві фото і відео

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На півдні Одеської області випав весняний сніг. І хоч кількість опадів невелика, снігу вистачило, щоб прикрасити квіти, що вже розпустилися.

Фотографії та відео засніжених рослин опублікував Telegram-канал THE WEATHER LAB (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема весняним снігом про себе нагадала зима жителям Болграда, Ізмаїла і Вилково.

Нагадаємо, що минула зима була аномально теплою, так і не порадувавши жителів Одеської області повноцінним снігом і морозами. Перший сніг в регіоні випав тільки в кінці лютого.

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

Telegram / THE WEATHER LAB

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

Telegram / THE WEATHER LAB

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

Telegram / THE WEATHER LAB

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

Telegram / THE WEATHER LAB

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

В Ізмаїлі Одеської області випав весняний сніг

Telegram / THE WEATHER LAB

Як повідомляв OBOZREVATEL, шквальний вітер 24 лютого привів до численних аварій на підстанціях і обривів ліній електропередач в Одеській області.

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Україна Одеса
Теги
снігопад новини Одеси
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