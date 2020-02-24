Ураган наделал беды в Одесской области: что произошло

Шквальный ветер 24 февраля привел к многочисленным авариям на подстанциях и обрывам линий электропередач в Одесской области.

По состоянию на 18:00 обесточены 145 населенных пункта Одесщины, заявил первый вице-губернатор области Вячеслав Овечкин.

Ураган оставил без света 145 сел и городов Одесской области

В частности, 27 населенных пунктов остались без света в Белгород-Днестровском районе, по 24 – в Раздельнянском и Березовском. В Лиманском районе обесточено 17 населенных пунктов, в Ивановском –16, Подольском – 12, Овидиопольском – 8, Беляевском – 7, в городе Черноморске – 2, а в Измаильском районе – 1.

Над возобновлением электроснабжения работают бригады Облэнерго. Движение транспорта на автодорогах региона полностью обеспечено.

В настоящее время последствия непогоды ликвидируют 40 бригад. Привлечено 96 работников и 57 единиц техники.

Сообщается о падении 161 дерева и повреждении 112 автомобилей.

По предварительным прогнозам, ветер начнет стихать к концу суток.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали разрушительные последствия погодного армагеддона в Одессе.

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