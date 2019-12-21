Пожежа в одеському коледжі: відбулися гучні звільнення

В Одеській області у зв'язку у незадовільною роботою служби під час пожежі в коледжі, де загинули 16 людей, звільнені начальник місцевого Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій, генерал-майор Віктор Федорчак та його заступник, полковник Михайло Вовк.
На посаду начальника регіонального управління ДСНС призначений полковник цивільного захисту Вадим Шулюк. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Генерал-майор Віктор Федорчак
od.dsns.gov.ua
Накази про їх звільнення було підписано 19 грудня, але інформація про це з'явилася лише ввечері в п'ятницю, 20 грудня.
Новий начальник одеського управління ДСНС Вадим Шулюк
od.dsns.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, для того, щоб уникнути звільнення, генерал Федорчак втік в декрет.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".