Пожежа в одеському коледжі: відбулися гучні звільнення

В Одеській області у зв'язку у незадовільною роботою служби під час пожежі в коледжі, де загинули 16 людей, звільнені начальник місцевого Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій, генерал-майор Віктор Федорчак та його заступник, полковник Михайло Вовк.

На посаду начальника регіонального управління ДСНС призначений полковник цивільного захисту Вадим Шулюк. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Генерал-майор Віктор Федорчак od.dsns.gov.ua

Накази про їх звільнення було підписано 19 грудня, але інформація про це з'явилася лише ввечері в п'ятницю, 20 грудня.

Новий начальник одеського управління ДСНС Вадим Шулюк od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, для того, щоб уникнути звільнення, генерал Федорчак втік в декрет.

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