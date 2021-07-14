В Одесской области начали "Большую стройку" дороги к курортам в обход Молдовы

В Болградском районе Одесской области стартовали работы на участке Лесное - Елизаветовка вблизи границы с Молдовой. Этой дорогой пользуются как жители области, так и соседней Молдовы, чтобы добраться до курортов Черного моря.

Как сообщает Одесская ОГА, данный отрезок является частью автодороги Т-16-44 Лесное – Малоярославец Первый. Участок Лесное – Елизаветовка протяженностью 60 км частично построят, остальную часть капитально отремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На реализацию проекта потратят 324,5 млн гривен, срок выполнения работ – 15 месяцев.

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"У нас в Болградском районе 328 км дорог государственного значения, из которых 242 км сегодня уже в работе. Забегая вперед, хочу отметить, что Болградская райгосадминистрация запускает работу по восстановлению дорог местного значения. Мы надеемся, что после ремонта дорог государственного значения будет пересмотрен и увеличен бюджет на проведение ремонта дорог местного значения", – рассказал первый заместитель Болградской райгосадминистрации Иван Кюссе.

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог и 150 мостов. Как отмечал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, из них 2 000 км - это дороги местного значения, которыми больше всего пользуются люди.