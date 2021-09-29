На лимузине и с оркестром: в Одессе жена устроила шикарную встречу мужа-моряка. Видео

В Одессе женщина встретила своего мужа-моряка, который вернулся с рейса, с оркестром. Кроме того, в Международный одесский аэропорт она приехала на белом лимузине.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Одесса INFO". Ролик снял очевидец события, который назвал такую встречу оригинальной и "на максималках" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На видеоролике показан момент, когда лимузин подъезжал к выходу из аэропорта. Две женщины стояли внутри салона авто, выглядывая из люка. Они танцевали, а в руках у одной из них был "штурвал".

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Автор видео также показал, как двое мужчин с чемоданами выходили из аэропорта.

Машина была украшена в морской тематике, а спереди лимузина был приделан синий якорь.

Оркестр во время зрелищной встречи сыграл несколько композиций, среди которых известная "Ах, Одесса".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 27 сентября в центре Одессы группа девушек и парней приняла участие в пикантных съемках. Участники были полураздетыми, хотя происходило все на глазах у случайной публики.