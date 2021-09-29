На лимузине и с оркестром: в Одессе жена устроила шикарную встречу мужа-моряка. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Одесса в деталях
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В Одессе женщина удивила шикарной встречей мужа-моряка

В Одессе женщина встретила своего мужа-моряка, который вернулся с рейса, с оркестром. Кроме того, в Международный одесский аэропорт она приехала на белом лимузине.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Одесса INFO". Ролик снял очевидец события, который назвал такую встречу оригинальной и "на максималках" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На видеоролике показан момент, когда лимузин подъезжал к выходу из аэропорта. Две женщины стояли внутри салона авто, выглядывая из люка. Они танцевали, а в руках у одной из них был "штурвал".

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Автор видео также показал, как двое мужчин с чемоданами выходили из аэропорта.

Жена шикарно встретила мужа с рейса
Скрин видео

Машина была украшена в морской тематике, а спереди лимузина был приделан синий якорь.

Девушки приехали на лимузине
Машину украсили специально для этого события

Оркестр во время зрелищной встречи сыграл несколько композиций, среди которых известная "Ах, Одесса".

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, 27 сентября в центре Одессы группа девушек и парней приняла участие в пикантных съемках. Участники были полураздетыми, хотя происходило все на глазах у случайной публики.

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