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5 января • обновлено в 17:28
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В Одессе заметили новейший BMW третьего поколения. Фото

1.1т
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На улицах Одессы заметили новый купе-кроссовер BMW X6 2020 третьего поколения, который лишь в ноябре 2019 г. впервые был представлен на автосалоне во Франкфурте.

Продажи автомобиля в Европе стартовали всего несколько недель назад, пишет ТопЖыр (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

BMW X6 2020 третьего поколения (иллюстрация)

BMW X6 2020 третьего поколения (иллюстрация)

autoblog.nl

BMW X6 2020 стал чуть крупнее, но выглядит знакомо. Узнать его можно по увеличенной решетке радиатора, расширенным колесным аркам и профилированной двери багажника.

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Отметим, что самый простой вариант этой модели BMW (кроссовер с трехлитровым 265-сильным турбодизелем) стоит в Германии от 75 тысяч евро, а в Украине – гораздо дороже. Минимальная цена на автомобиль, согласно специализированным сайтам автопродаж, начинается от 100 тысяч долларов США.

BMW X6 2020 третьего поколения в Одессе

BMW X6 2020 третьего поколения в Одессе

topgir.com.ua

Салон BMW X6 2020 третьего поколения

Салон BMW X6 2020 третьего поколения

motorpage.ru

Салон BMW X6 2020 третьего поколения

Салон BMW X6 2020 третьего поколения

motorpage.ru

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по Одессе ездит редчайший автомобиль за $1 миллион.

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Тема
Автоновости Украины
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы авто
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