Головна Новини
5 січня • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі помітили новітній BMW третього покоління. Фото

1.2т
Читати матеріал російською

На вулицях Одеси помітили новий купе-кросовер BMW X6 2020 третього покоління, який лише в листопаді 2019 року вперше був представлений на автосалоні у Франкфурті.

Продаж автомобіля в Європі стартував всього кілька тижнів тому, пише ТопЖир (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

BMW X6 2020 третього покоління (ілюстрація)

BMW X6 2020 третього покоління (ілюстрація)

autoblog.nl

BMW X6 2020 став трохи крупніше, але виглядає знайомо. Впізнати його можна по збільшеній решітці радіатора, розширеними колісними арками та профільованими дверима багажника.

Новини
"Актуально для України": представлено унікальний літаючий автомобіль

Відзначимо, що найпростіший варіант цієї моделі BMW (кросовер з трилітровим 265-сильним турбодизелем) коштує в Німеччині від 75 тисяч євро, а в Україні – набагато дорожче. Мінімальна ціна на автомобіль, згідно спеціалізованим сайтам автопродажу, починається від 100 тисяч доларів США.

BMW X6 2020 третього покоління в Одесі

BMW X6 2020 третього покоління в Одесі

topgir.com.ua

Салон BMW X6 2020 третього покоління

Салон BMW X6 2020 третього покоління

motorpage.ru

Салон BMW X6 2020 третього покоління

Салон BMW X6 2020 третього покоління

motorpage.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, по Одесі їздить рідкісний автомобіль за $1 мільйон.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Автоновини України
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги