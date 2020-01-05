В Одесі помітили новітній BMW третього покоління. Фото

На вулицях Одеси помітили новий купе-кросовер BMW X6 2020 третього покоління, який лише в листопаді 2019 року вперше був представлений на автосалоні у Франкфурті.

Продаж автомобіля в Європі стартував всього кілька тижнів тому, пише ТопЖир (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

BMW X6 2020 третього покоління (ілюстрація) autoblog.nl

BMW X6 2020 став трохи крупніше, але виглядає знайомо. Впізнати його можна по збільшеній решітці радіатора, розширеними колісними арками та профільованими дверима багажника.

Відзначимо, що найпростіший варіант цієї моделі BMW (кросовер з трилітровим 265-сильним турбодизелем) коштує в Німеччині від 75 тисяч євро, а в Україні – набагато дорожче. Мінімальна ціна на автомобіль, згідно спеціалізованим сайтам автопродажу, починається від 100 тисяч доларів США.

BMW X6 2020 третього покоління в Одесі topgir.com.ua

Салон BMW X6 2020 третього покоління motorpage.ru

Салон BMW X6 2020 третього покоління motorpage.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, по Одесі їздить рідкісний автомобіль за $1 мільйон.

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