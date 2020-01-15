В Одесі закрився ресторан "Че Гевара", що належить скандальному бізнесмену, відомому своїми сепаратистськими поглядами, Дмитру Копилову. Заклад перестав працювати в новому році, тому що туди перестали ходити відвідувачі, незадоволені антиукраїнською позицією власника.

Останні кілька років ресторан не приносить прибутку, написав бізнесмен на своїй сторінці в Facebook (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

"Щоб видати зарплату персоналу, доводилося з дому гроші тягати. До перевороту (так бізнесмен називає Революцію Гідності, - ред.) справи йшли нормально, а потім все гірше й гірше. Плюс, не можна плутати свої погляди і політику з бізнесом. Багато перестало до мене людей ходити, в зв'язку з тим, що я сепаратист . Так і казали, "у вас власник сепар, не підемо до вас", – написав Копилов.

Крім ресторану "Че Гевара" Копилов є власником охоронного агентства "Патріот", яке отримувало бюджетні гроші за послуги охорони Затокского сільради. А сам Копилов при цьому не соромився висловлюватися позитивно про президента Росії Володимира Путіна, з яким він, нібито, колись навіть зустрічався.

В Одесі закрився ресторан скандального любителя Путіна Facebook Дмитра Копилова

В Одесі Копилова вважають причетним до організації побоїща 19 лютого 2014 року біля будівлі ОДА, коли тітушками були побиті десятки журналістів і громадських діячів, а також ряда інших акцій проти активістів "Евромайдану". Сам Копилов всі звинувачення заперечує.

Напад тітушек на журналістів і громадських діячів в Одесі 19.02.2014 Dumskaya

Після побоїща 19 лютого він покинув Україну, коли над ним нависла загроза арешту по даній резонансній справі. Тоді під час візиту в Одесу Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в найближчому майбутньому направить до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з нардепа Миколи Скорика в зв'язку з подіями 19 лютого 2014 року. На той момент Скорик займав пост голови Одеської ОДА і також підозрювався в причетності до побоїща. Наприкінці 2017 року в Генпрокуратурі заявили, що не знайшли цьому доказів, після чого Копилов повернувся в Одесу.

В Одесі закрився ресторан скандального любителя Путіна Дмитра Копилова smotri.com.ua

Відзначимо, що в 2014 році заступником губернатора Скорика був депутат Одеської міськради від "Опозиційного блоку" Олександр Орлов, який має тісні зв'язки з Копиловим. Так, до 2013 року Орлов був директором фірми "Охорона південь", яка зареєстрована на родичку Копилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці минулого року депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов засвітився на пропагандистському шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Ефір за участю українця вийшов 22 листопада. На це різко відреагували українці. Зокрема, патріотично налаштовані активісти залишили "автографи" на фасаді його приймальні. Але Гіганов не розгубився і "включив" режим патріота, пофарбувавши списану балончиками стіну в кольори українського прапору.

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