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29 ноября • обновлено в 12:06
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Оскандалившийся на путинском ТВ депутат из Одессы включил режим "патриота"

1.1т
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Депутат Одесского горсовета от "Оппоблока" Богдан Гиганов раскрасил фасад своего офиса в желто-синие цвета, чтобы его не разрисовывали активисты.

Недавно одесские патриоты сделали несколько надписей у входа в депутатский офис, оставив там еще и траурный венок. Общественность обвинила Гиганова в любви к Путину и России после того, как он засветился в одном из пропагандистских ток-шоу на росТВ. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Оскандалившийся на путинском ТВ депутат из Одессы включил режим "патриота"

Оскандалившийся на путинском ТВ депутат из Одессы включил режим "патриота"

Когда об этом стало известно, одесский политик подвергся острой критике, на которую ответил не менее жестко. На своей странице в Facebook депутат обматерил всех недовольных его сотрудничеством с росСМИ, заявив, что никакие законы не запрещают ему ездить в Россию. .

После поездки в Россию оскандалившийся депутат раскрасил свой офис в желто-синие цвета

После поездки в Россию оскандалившийся депутат раскрасил свой офис в желто-синие цвета

Патриоты разрисовали фасад офиса скандального депутата после его выступления на росТВ

Патриоты разрисовали фасад офиса скандального депутата после его выступления на росТВ

dumskaya.net

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, депутат городского совета Одессы Богдан Гиганов засветился на пропагандистском шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1". Эфир с участием украинца вышел в пятницу, 22 ноября.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Оппозиционный блок активисты
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