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11 марта • обновлено в 13:12
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В Одессе воры устроили ЧП на железной дороге: поезда заблокированы

1.8т
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В Одессе воры похитили железнодорожный кабель, что привело к остановке движения пассажирских поездов.

Инцидент произошел утром 11 марта на перегоне Одесса-Главная – Одесса-Застава II. О случившемся проинформирована полиция и СБУ, сообщает пресс-центр регионального филиала "Одесская железная дорога".

В Одессе воры устроили ЧП на железной дороге

В Одессе воры устроили ЧП на железной дороге

По состоянию на 12:30 11 марта остановлено движение 7 пассажирских поездов – пяти дальнего следования и двух пригородных: №146 Киев - Измаил, №147 Киев - Одесса, №764 Одесса - Киев, №105 Киев - Одесса, №153 Кривой Рог - Одесса, №6252 Одесса - Вапнярка, №6251 Вапнярка - Одесса.

В данный момент на участке ведутся работы по укладке нового кабеля. Когда поезда продолжат движение, неизвестно.

"Укрзалізниця" рассчитывает на оперативное расследование правоохранительными органами этого случая и в очередной раз призывает усилить уголовную ответственность за незаконные вмешательства в работу железнодорожного транспорта", – сказано в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, поезда Одесса-Москва начнут сопровождать полицейские.

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Украина Одесса
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новости Одессы ЧП в Одессе Укрзалізниця
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Украинский мир.
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