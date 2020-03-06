Пассажирские поезда направлением № 24/23 Одесса-Москва и № 122/121 Николаев-Киев-Ровно будут сопровождать работники полиции.

Эти поезда были выбраны для совместного проекта "Укрзалізниці" и Нацполиции из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Поезд Одесса-Москва будут сопровождать полицейские

"Развитие сотрудничества с Национальной полицией является важной составляющей реализации программы "Навстречу клиенту", — заявил член правления компании "УЗ" Марчин Целеевский.

В поездах "Укрзалізниці" не было полицейского сопровождения 7 лет. Оно было отменено весной 2013 года по причине низкой эффективности.

Поезд Одесса-Москва по итогам 2019 года стал третьим по прибыльности среди международных направлений "УЗ".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с поезда Киев-Москва сняли женщину с симптомами коронавируса, а всех пассажиров вагона отправили на карантин.

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